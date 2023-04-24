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    Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы

    24 Апреля 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 27 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Нормы закона направлены на развитие сотрудничества в области правовых отношений путем оказания друг другу правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Ратификация Соглашения должна поспособствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

    Также депутаты распределили законы, поступившие в Сенат из Мажилиса Парламента РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат
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