Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 27 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Нормы закона направлены на развитие сотрудничества в области правовых отношений путем оказания друг другу правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Ратификация Соглашения должна поспособствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Также депутаты распределили законы, поступившие в Сенат из Мажилиса Парламента РК.