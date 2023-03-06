Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 9 марта 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил важность качественного и оперативного рассмотрения законопроекта об изменениях в республиканский бюджет на 2023-2025 годы, презентация которого недавно состоялась в Сенате.

«Уточнение трехлетнего бюджета проводится для реализации инициатив, озвученных Президентом страны в Послании народу Казахстана, а также в целях реализации предвыборной программы Главы государства. Учитывая важность этих уточнений, необходимо рассмотреть и принять их максимально оперативно. Поэтому прошу Комитеты провести соответствующую работу», – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе предстоящего заседания Палаты сенаторы рассмотрят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы». Ожидается, что Закон будет способствовать повышению эффективности деятельности госорганов, повышению ответственности политических государственных служащих, профилактике коррупционных преступлений.

Обеспечить прозрачность процедуры предоставления прав на земельные участки путем цифровизации государственных услуг призван законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости». Предоставление прав на землю предлагается осуществлять через веб-портал «Электронного Правительства» по публичной кадастровой карте с указанием цифровой информации.

Также депутатами будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения». Цель законопроекта - совершенствование норм уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства.

В ходе заседания, члены Бюро распределили среди постоянных Комитетов Сената законопроекты, истребованные от Аппарата Мажилиса и поступившие от Правительства в связи исполнением Сенатом функций Парламента по принятию Законов и Конституционных Законов.