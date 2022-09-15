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    Поваренную соль начали производить в Атырауской области

    15 Сентября 2022, 23:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Индерском районе Атырауской области началось производство высококачественной поваренной соли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырауской области стартовало производство нового продукта - в поселке Индер приступили к добыче и производству высококачественной поваренной соли. На начальном этапе на предприятие трудоустроены 10 местных жителей. Поваренная соль, по словам специалистов, обрабатывается стандартным, проверенным методом. Качество у нее очень высокое - степень кристалличности составляет 99,5 процента. Йодированная поваренная соль производится для внутреннего рынка. В месяц планируется производить 2 000 тонн поваренной соли», - сообщил технический директор завода ДиматТунанбай.

    При выходе на максимальную мощность предприятие способно перерабатывать до 20 тонн соли в час. Как сообщили в компании, уже поступают заказы из России. До конца года планируется трудоустроить еще 60 человек.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика Атырау
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