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    Повар ресторана занимался сбытом наркотиков в Актобе

    26 Августа 2022 19:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повар одного из ресторанов города Актобе занимался сбытом наркотиков. Наркотики он хранил на рабочем месте и дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    25 августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» на парковке одного из ресторанов города Актобе задержали 28-летнего повара ресторана.

    «При личном досмотре у него изъяли восемь свертков, предположительно наркотического вещества «марихуана». Также в ходе обыска в ресторане на рабочем месте у задержанного обнаружили 15 полиэтиленовых свертков наркотиков. Далее, по месту жительства задержанного изъяли пакет, внутри которого находились 33 свертка вещества растительного происхождения зеленого цвета. Общий вес изъятых наркотических средств – марихуаны - составил более 1 кг, что относится к особо крупному размеру», - сообщили в полиции.

    По факту сбыта и незаконного хранения наркотического вещества в особо крупном размере проводиться досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК и по ст. 297 ч.1 УК РК.

    С учетом всех отягчающих обстоятельств мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый арестован и водворен в ИВС, а по изъятым веществам назначена экспертиза.


    Фото: polisia.kz
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