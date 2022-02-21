Потушить пожар в детском саду помог военнослужащий Нацгвардии в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау военнослужащий контрактной службы воинской части 6656 РгК «Батыс» Национальной гвардии младший сержант Куаныш Бекжигитов помог потушить пожар в детском саду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Сам военный об этом поступке никому не сообщал. Об отважном поступке гвардейца командование части узнало случайно из благодарственного письма от руководства и родителей детского сада «Айголек».

Пожар в детском саду «Айголек», расположенном в 5 микрорайоне, произошёл 16 февраля, около 08:20.

В тот день рано утром младший сержант Куаныш Бекжигитов шёл со своим ребёнком в больницу и в какой-то момент заметил, что со стороны детского сада «Айголек» валит дым. Навстречу выбежала воспитательница детского сада с криками о помощи. Гвардеец бросился на помощь. Приблизившись к месту ЧП, он понял, что горит костюмерное помещение.

До приезды огнеборцев, не теряя времени, гвардеец совместно с персоналом детского сада и двумя мужчинами - родителями детей приняли меры к тушению пожара, а затем немедленно эвакуировали детей на безопасное место.

«Думаю, что на моем месте каждый так бы поступил. Мы – люди военные. Обязанность военных – защищать мирных граждан. Это наша обязанность. Я шел с ребенком в больницу, к нам подбежала женщина-воспитательница, она была чем-то встревожена. Рассказав о случившемся, я не стал долго думать и бросился тушить пожар», - рассказал о происшествии младший сержант К.Бекжигитов.