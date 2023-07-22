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    Потушен пожар на побережье Каспия в Атырауской области

    22 Июля 2023, 21:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Потушен пожар на побережье Каспийского моря в Атырауской области, выявленный 20 июля в ходе проведения космомониторинга сотрудниками департамента по ЧС региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, очаг возгорания был выявлен в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря на территории государственного природного резервата «Акжайык». Для тушения возникшего возгорания на побережье Каспийского моря были направлены сотрудники ГПР «Акжайык». 21 июля очаг тления тростниковых зарослей полностью потушен. Ситуация находится под контролем.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области на побережье Каспийского моря был выявлен очаг возгорания в тростниковых зарослях.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар
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