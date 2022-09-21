Потушен один очаг открытого загорания камыша в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министерство про чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщило о том, что один очаг открытого загорания камыша в Атырау ликвидирован, передает МИА «Казинформ».

«В ходе тушения выявлены два открытых очага загорания камыша на примерной площади по 400 квадратных метров и один очаг тления камыша на примерной площади 1 га.

Распространение загорания камыша на территорию Государственного природного резервата «Ак Жайык» не зафиксировано.

В настоящее время осуществлено 33 сброса воды с вертолета с водосливным устройством МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК.

В ходе тушения был ликвидирован один очаг открытого загорания камыша на примерной площади в 400 квадратных метров, борьба с огнем продолжается», - сообщила группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

Ранее сообщалось, что пожар на побережье Каспия тушат с вертолета МИ-8, а также была угроза перехода огня на населенный пункт - глава МЧС о пожаре в Атырауской области. А м икрорайоны Атырау оказались под пеплом от горевшего тростника на Каспии.



