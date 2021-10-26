Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Потребность в переподготовке каждого второго работника возникнет в ближайшие пять лет

    26 Октября 2021, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ожидаемых изменениях на рынке труда рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем пандемия и новая демографическая ситуация предъявляют новые требования, требующие системной работы на рынке труда. Во-первых, быстрые изменения требований к рабочей силе. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет изменятся 40% основных навыков, необходимых рабочей силе. Возникнет потребность в переподготовке каждого второго работника», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

    Во-вторых, демографические риски.

    «В сфере промышленности идет процесс старения кадров, в этой сфере занято только 20% молодежи. В-третьих, новые форматы работы. В настоящее время стремительно развивается экономика свободного дохода или гиг-экономика, фрилансеры. Необходимо законодательное регулирование их деятельности и принятие мер по защите трудовых прав», - отметил министр.

    «В этой связи министерством в рамках проекта закона «О профессиональных квалификациях», проекта «Социального кодекса» инициирован ряд инициатив по развитию Национальной системы квалификаций и стимулированию рабочей силы к прохождению профобучения. Ведется работа по развитию онлайн учебного портала на базе электронной биржи труда, созданию электронных сервисов по профессиональной ориентации, поддержке сотрудников», - заключил С. Шапкенов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минтруда РК Экономика Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам