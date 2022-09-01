Потребление яиц в Казахстане увеличилось на 2 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июль 2022 года в РК было получено 2,9 млрд яиц — на 6,6% больше, чем годом ранее. При этом цены на яйца выросли на 7% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В разрезе регионовнаибольший объем производства наблюдался в Акмолинской области - 437 млн штук, минус 5,5% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Северо-Казахстанская (429 млн штук, плюс 53,1%) и Карагандинская (355,6 млн штук, минус 4,4%) области.

По итогам первого полугодия текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на свежие яйца в скорлупе на 96,3% против 94,6% годом ранее. На импорт, соответственно, пришлось 3,7% ресурсов. В страну с начала года завезли лишь 95,3 млн яиц — на 26,5% меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

В то же время экспорт, напротив, вырос в 2,4 раза, до 131,7 млн штук.

Реализация на внутреннем рынке также увеличилась, составив 2,4 млрд яиц, плюс 3,4% за год.

В первом квартале 2022 года среднее потребление яиц на одного казахстанца составило 47,2 штуки в квартал — на 1,9% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем потребления яиц был отмечен в Костанайской области - 62,9 яйца в среднем на душу населения, плюс 9,8% за год. В тройке лидеров также оказались Акмолинская и Карагандинская области. Наименьшие показатели были зафиксированы в Мангистауской области.

В июле текущего года средняя цена десятка яиц первой категории составила 379 тенге — на 6,6% больше, чем годом ранее.

Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов наблюдались в Нур-Султане (488 тенге за десяток яиц), Алматы (460 тенге) и Конаеве (456 тенге), самые низкие — в Караганде (287 тенге).

В региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители Западно-Казахстанской области — сразу на 31,2%. Резкое удорожание также зафиксировали в столице (плюс 19,9%) и в Восточно-Казахстанской области (плюс 19,5%). Удешевление в секторе было отмечено в Алматы и Жамбылской области — на 5,5% и 1,4% соответственно.

Тем временем птицеводы РК бьют тревогу: сегодня себестоимость яиц выше, чем цена реализации, а отрасль фактически пришла к минусовой рентабельности, сообщает inbusiness.kz.