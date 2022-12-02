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    Потребление соли в Казахстане в 4 раза превышает безопасную норму ВОЗ

    2 Декабря 2022, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Потребление соли в Казахстане в 4 раза превышает рекомендованную ВОЗ безопасную норму. Об этом сообщила депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Потребление соли в Казахстане в 4 раза превышает рекомендованную ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) безопасную норму, что в свою очередь является одним из основных факторов риска развития артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых видов рака. Согласно планке, поставленной ВОЗ по снижению глобального потребления соли, необходимо на 30% к 2025 году уменьшить потребление соли населением страны. Однако в национальном проекте «Здоровая Нация» на данном этапе недостаточно мероприятий по данному вопросу», - сказала она во время выступления на правительственном часе в Сенате Парламента РК.

    Кроме того, по ее словам, не должным образом реализуются закрепленные законодательством меры по обязательному обогащению пищевой продукции, в частности муки, микроэлементами и витаминами. Это железо, цинк, фолиевая кислота.

    «Не решены проблемы финансирования фортификации на мельничных предприятиях малой мощности, не разработаны программы производственного контроля. Ущерб от дефицита фолиевой кислоты в организме беременной женщины является причиной невынашивания, врожденных пороков развития плода. В международной практике фортификация муки является одним из доступных и эффективных методов профилактики социально-значимых микронутриентных дефицитов на популяционном уровне», - пояснила Акмарал Альназарова.

    Депутат считает, что Правительству необходимо принять комплексные меры по снижению потребления соли среди населения в среднесрочном периоде и усилить контроль за качественным исполнением законодательно-закрепленных мер по обязательной фортификации муки.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат Здравоохранение ВОЗ
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