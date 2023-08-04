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    Потребление Интернета в Казахстане выросло в три раза с 2018 года

    4 Августа 2023, 01:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 2018 года по 2022 год объём потребления Интернета увеличился почти в три раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    По данным ведомства, если в 2018 году казахстанцы использовали 356 петабайт, то в 2022 году эта цифра достигла 1000 петабайт. При этом, с каждым днем количество потребляемого интернет-трафика растет.

    Министр цифрового развития Багдат Мусин провел совещание с председателями операторов сотовой связи, по итогам которого поручил предоставить план-мероприятий по улучшению качества Интернета. Поводом послужили многочисленные жалобы пользователей на скорость и качество сети.

    Вместе с тем, по рекомендации Багдата Мусина, сотовыми операторами инициирован брифинг в Службе центральных коммуникаций по тарифам и улучшению качества интернета. Он пройдет 11 августа. В брифинге примут участие представители сотовых операторов и министерства цифрового развития.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Интернет Связь, ТВ, IT МЦРИАП
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