Потребление газа в Бельгии сократилось на 18% из-за высоких цен

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Высокие цены на природный газ побудили как частных лиц, так и промышленность Евросоюза резко сократить потребление газа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийской телерадиокомпании VRT , в течение первой половины 2022 года домохозяйства и компании среднего размера в Бельгии потребляли газ почти на 20 % меньше, в то время как крупные промышленные игроки экономили данный вид топлива почти на 12 %.

Наибольшее падение потребления наблюдалось на электростанциях, вырабатывающих электроэнергию.

Ситуация в Украине и последующий рост цен на газ оказали влияние на личное потребление газа. Многие бельгийские семьи понизили температуру отопления в помещении в целях экономии. Об этом заявила федеральный министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен, выступая в Парламенте.

Министр также попросила компанию, поставляющую газ «Fluxys» предоставить более подробную информацию о потреблении газа. На данный момент имеется статистика, что электростанции снизили потребление природного газа на 26,5 %, домохозяйства, малые и средние компании на 18,3 %, крупные промышленные игроки – 11,2 %.

Среднее потребление газа в Бельгии в январь-июнь 2022 года упало более чем на 18 %, чем за аналогичный период 2021 года. Поставщики газа добавляют, что умеренные температуры этой зимы и весны, возможно, также сыграли свою роль.

Министр ожидает, что падение спроса продолжится еще некоторое время. «Цены останутся высокими и могут даже вырасти еще больше, если Россия решит полностью перекрыть поставки газа в Европу. Мы готовимся ко всем возможным сценариям», - отметила Ван дер Стратен.

Ранее бельгийское Правительство запустило кампанию с советами по сокращению потребления энергии в домашних условиях. Аналогичные меры предпринимают соседние Германия и Франция. К примеру, федеральный министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал соотечественников экономить воду и энергию.

«Я придерживаюсь рекомендаций моего Министерства – снова значительно сократил время принятия душа», - рассказал немецкий политик местным СМИ.





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