Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Потребление дизтоплива ежемесячно растет на 120 тыс. тонн из-за низких цен - министр энергетики

    3 Августа 2022 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о принимаемых мерах по недопущению дефицита дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поставлена задача по недопущению дефицита дизельного топлива путем выработки дифференцированных цен для транзитного транспорта и по периметру границы. По данным пограничной службы в РК в день заезжает около 4,4 тыс. единиц грузового транспорта, из которых около 70% - это иностранный транспорт», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, низкие цены на АЗС РК приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тыс. тонн.

    «Министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и от вида транспорта. Работа в этом направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами», - пообещал министр.

    Фото: cdn.antenne.de

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Энергетика #Транспорт #Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на дизтопливо в Кыргызстане выросли на 20%
    Дизтопливо подорожает осенью для сельхозтоваропроизводителей в Казахстане
    Ужесточить требования по выписке фискальных чеков АЗГС планируют в Казахстане
    Фермеры предлагают установить минимальную цену на пшеницу
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы