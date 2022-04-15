Потребителям вернули более 800 тыс. тенге в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За первый квартал 2022 года с торговых объектов потребителям услуг возвращено 863 610 тенге. Об этом сообщил руководитель департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рауан Мухаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в департамент с начала года от граждан поступило 113 обращений, в том числе в письменном виде - 28, через телеграм-бот – 4. На личном приеме консультации получили 40 человек, а по горячей линии - 42. Департаментом рассмотрены все обращения, 28 из них удовлетворены, по 85-ти даны разъяснения.

В целом, в разрезе отраслей наиболее проблемными можно считать сферы розничной торговли, транспорта, бытовых услуг, включая изготовление мебели и ремонт.

«Анализ жалоб людей показывает, что часто возникают проблемы из-за приобретения некачественных товаров, которые продавцы не желают обменивать. Мангистауцы еще жалуются на некачественное оказание бытовых услуг, один из примеров – изготовление мебели. Много жалоб в сфере транспортных услуг, когда отказывают в возврате денег при сдаче билетов. Актуальны и вопросы, связанные с досудебным урегулированием отношений. Наши специалисты всегда оказывают обратившимся помощь, в том числе консультативную, помогают им составлять письма-жалобы и т.д.», - рассказал Рауан Мухаев.

Он также подчеркнул, что основным правонарушением является непредоставление предпринимателями ответов на письменные жалобы потребителей.

«Анализ обращений показал, что основными причинами нарушений прав потребителей является низкая правовая грамотность населения, не знающего своих прав как потребителей. Это также незнание и несоблюдение субъектами предпринимательства Закона РК «О защите прав потребителей». А еще предприниматели пользуются мораторием на проведение проверок субъектов микропредпринимательства», - заключил руководитель ведомства Рауан Мухаев.

Напомним, департаментом по защите прав потребителей Мангистауской области за 2021 год покупателям возвращено более 4 млн тенге.