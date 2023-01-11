Потребителям Улытауской и Карагандинской областей снизили цену на товарный газ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В феврале 2023 года потребители Улытауской и Карагандинской областей увидят в своих квитанциях сниженные цены на товарный газ до 5 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Снижения удалось достичь в результате тщательного анализа статей затрат тарифной сметы по заявке АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Улытауской и Карагандинской областей, проведенного Комитетом по регулированию естественных монополий.

Таким образом, территориальный департамент КРЕМ по Карагандинской области 20 декабря 2022 года утвердил тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 4 986,91 тенге за 1000 м3 (без НДС) с вводом в действие с 1 января 2023 года, что ниже ранее действующего тарифа на 24 %, который составлял 6552,02 тенге/1000 м3.

Напомним, что розничная цена на товарный газ, то есть конечная цена для потребителей газа, формируется исходя из оптовых цен (закупа газа у недропользователей), которая ежегодно с 1 июля утверждается Министерством энергетики РК отдельно для каждого региона (76,7 %), а также из тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (14,87 %) и затрат, связанных с реализацией газа (8,4 %).

В результате, благодаря снижению тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на 24%, с 1 января 2023 года КРЕМ снизил цены розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» по Карагандинской и Ултауской областям на 1 565,11 тенге за 1000 м3 (без НДС) или до 5 %.

Таким образом, потребители вместо 35 149,05 тенге за 1000 м3 (без НДС) будут оплачивать по 33 583,94 тенге за 1000 м3 (без НДС).

Ранее Комитетом уже были снижены затраты, связанные с реализацией газа для всех потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» Улытауской и Карагандинской областей на 32%, в результате которого снижение розничной реализации товарного газа с 4 ноября 2022 года составило до 3,5%.

В этой связи, совокупное снижение цен розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» по этим двум областям по сравнению с 2022 годом составило 7,2% или на 2 846,36 тенге за 1000 м3 (без НДС).



