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    Потребителям Улытауской и Карагандинской областей снизили цену на товарный газ

    11 Января 2023, 14:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В феврале 2023 года потребители Улытауской и Карагандинской областей увидят в своих квитанциях сниженные цены на товарный газ до 5 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    Снижения удалось достичь в результате тщательного анализа статей затрат тарифной сметы по заявке АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Улытауской и Карагандинской областей, проведенного Комитетом по регулированию естественных монополий.

    Таким образом, территориальный департамент КРЕМ по Карагандинской области 20 декабря 2022 года утвердил тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 4 986,91 тенге за 1000 м3 (без НДС) с вводом в действие с 1 января 2023 года, что ниже ранее действующего тарифа на 24 %, который составлял 6552,02 тенге/1000 м3.

    Напомним, что розничная цена на товарный газ, то есть конечная цена для потребителей газа, формируется исходя из оптовых цен (закупа газа у недропользователей), которая ежегодно с 1 июля утверждается Министерством энергетики РК отдельно для каждого региона (76,7 %), а также из тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (14,87 %) и затрат, связанных с реализацией газа (8,4 %).

    В результате, благодаря снижению тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на 24%, с 1 января 2023 года КРЕМ снизил цены розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» по Карагандинской и Ултауской областям на 1 565,11 тенге за 1000 м3 (без НДС) или до 5 %.

    Таким образом, потребители вместо 35 149,05 тенге за 1000 м3 (без НДС) будут оплачивать по 33 583,94 тенге за 1000 м3 (без НДС).

    Ранее Комитетом уже были снижены затраты, связанные с реализацией газа для всех потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» Улытауской и Карагандинской областей на 32%, в результате которого снижение розничной реализации товарного газа с 4 ноября 2022 года составило до 3,5%.

    В этой связи, совокупное снижение цен розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» по этим двум областям по сравнению с 2022 годом составило 7,2% или на 2 846,36 тенге за 1000 м3 (без НДС).
    Энергетика Карагандинская область Цены и тарифы Газификация Миннацэкономики Улытауская область
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