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    Потребителям Акмолинской области возместят более 5 млн тенге за тепло

    18 Июня 2021, 15:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области провели анализ перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, не имеющих приборов учета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

    В соответствии с законодательством о естественных монополиях (подпункт 11) пункта 2 статьи 26) и Правил формирования тарифов, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 (Параграф 1 Главы 10) Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области проведен анализ перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, не имеющих приборов учета (население).

    «Перерасчет установлен по 10 субъектам естественной монополии.

    В целях защиты прав потребителей, ДКРЕМ по Акмолинской области направил письма в адрес субъектов с требованием о проведении перерасчета», - говорится в сообщении ведомства.

    По Акмолинской области за прошедший отопительный период 2020/2021 года, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 5 880 500 тенге (с НДС) по 10 субъектам, в том числе:

    - по ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» – 290 560тенге (с НДС);

    - по ТОО «Степногорск Энергосбыт» - 511 659 тенге (с НДС);

    - по ГКП на ПХВ «Коммунсервис» - 710 440 тенге (с НДС);

    - по ТОО «Теміржолсу-Кокшетау» - 25 577 тенге (с НДС);

    - по ТОО «Котельная АСИ» - 20 620 тенге (с НДС);

    - по ТОО «Жастар Атбасар» - 93 850 тенге (с НДС);

    - по ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» - 2 912 380 тенге (с НДС);

    - по ГКП на ПХВ «Комхоз» - 524 793 тенге (с НДС);

    - по ГКП на ПХВ «Акколь-горкомхоз» - 787 600 тенге (с НДС);

    - по ГКП на ПХВ «Бурабай Тазалык» - 3 017 тенге (с НДС).

    Потребителям вышеуказанных субъектов перерасчет будет произведен путем зачисления на лицевые счета в виде предоплаты или уменьшения начисления на регулируемую услугу теплоснабжения на начало отопительного периода 2021/2022 годов.

    При этом необходимо отметить, что снижение суммы перерасчета за отопительный период 2020/2021 годов от перерасчета за отопительный период 2019/2020 годов, обусловлено снижением температуры наружного воздуха в данный отопительный период, а также увеличением потребителей, устанавливающих приборы учета тепловой энергии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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