Потребительская активность влияет на цены в стране – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов заявил, что деловая активность растет при положительной потребительской активности, которая оказывает влияние на цены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост валового внутреннего продукта в Казахстане по итогам первого квартала т.г. составил 4,4% в годовом выражении при потенциальном уровне в 3-4%. После замедления роста в январе на фоне введения чрезвычайного положения по всей стране с февраля наметился позитивный тренд во многих отраслях экономики. Мы ожидаем, что текущий уровень базовой ставки не окажет негативного влияния на рост экономики, а наоборот создаст необходимые предпосылки для устойчивого роста в будущем», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, поддержку деловой активности также оказывает высокий потребительский спрос, что подтверждается ростом розничного товарооборота на фоне увеличения реальных доходов населения.

«Экономическая активность подкрепляется растущими объемами кредитования. За первый квартал объем новых выданных кредитов экономике увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе бизнесу – на 19,6%, населению – на 32,5%», - отметил спикер.

При этом, как показали итоги марта 2022 года, повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменений условий выдачи кредитов.

«В дальнейшем банковский сектор продолжит адаптироваться к складывающимся условиям и изменениям в связи с потенциальными слияниями и поглощениями, а также перестройкой модели поведения населения с потребительского на сберегательное», - заключил Г. Пирматов.