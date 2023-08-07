Потоп в столице: освобожден от должности директор «Elorda eco system»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За ненадлежащую работу систем ливневой канализации и допущенные подтопления на некоторых участках в столице освобожден от должности директор «Elorda eco system» Тимур Шоданов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города Астаны.

Перед Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства и «Elorda eco system» поставлена задача провести соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, увеличение объема мощности сети ливневой канализации и др.

В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков. К примеру, ранее была решена проблема с подтоплениями на более 200 проблемных участках.

Напомним, после ливня, который прошел 6 августа в Астане, на улицах города было задействовано более 100 единиц техники.