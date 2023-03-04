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    Потомков более 200 солдат ВОВ ищут в Казахстане

    4 Марта 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичное общественное объединение «Атамның аманаты» разыскивает родственников более 200 солдат, погибших на полях Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Ищем потомков солдат! Просим рассылку! Известны места захоронений. Если вы в списке нашли своих дедов, прадедов, свяжитесь с нами», - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Instagram.

    В списке – 218 имен. Как отмечается, возможны искажения в фамилиях, именах, названиях местностей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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