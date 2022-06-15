Потомки Абулхаир-хана прибыли в Актюбинскую область для участия в памятном мероприятии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинскую область прибыл ряд государственных и общественных деятелей для участия в памятном мероприятии, посвященном Абулхаир-хану и его жене Бопай-ханым. Мероприятие пройдет завтра на мемориальном комплексе «Хан моласы» в Айтекебийском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ааким области Ондасын Уразалин принял государственных и общественных деятелей Умирзака Озганбаева, Жаугашты Набиева, генерал-майора Айткали Исенгулова, религиозного деятеля Серикбая Ораза и деятеля культуры Сергея Азимова, прибывших в регион.

«Рад приветствовать на нашей актюбинской земле. Когда была озвучена инициатива о проведении памятного мероприятия, мы решили ее поддержать. Иначе быть и не могло. Абулхаир-хан - наш великий предок, благодаря деятельности которого казахский народ сумел сохранить свое национальное самосознание, обычай, историю и культуру», - сказал аким области.

На встрече с акимом области потомок Абулхаир-хана, генерал-майор Айткали Исенгулов выразил слова благодарности актюбинцам за бережное отношение к памяти предков.

«Мы гордимся, что актюбинцы помнят, чествуют и являются инициаторами возрождения казахской истории в этой части нашей страны», - отметил А. Исенгулов.

Подобные мероприятия имеют огромное значение в укреплении национального самосознания.

«Особенно важно разбудить национальное самосознание молодежи, наполнить их знаниями о выдающихся казахских деятелях. В этом направлении в вашем регионе проводится большая работа, в том числе по возрождению и сохранению памяти о Едиге-батыре, Есет-батыре, Досжане-хазрете. Это как воздух необходимо молодому поколению», - подчеркнул академик, доктор исторических наук Умирзак Озганбаев.

«Абулхаир-хан смог объединить три жуза в очень сложные времена, когда нависла угроза лишения земель. В наше время единство также важно, как и тогда, но единство невозможно без национального самосознания. Поэтому так важно помнить о нашей истории, о тех, кто ее творил. Справедливо, что памятные мероприятия также посвящены и верной спутнице Абулхаир-хана - Бопай-ханым. Когда погиб хан, она отомстила за его гибель, смогла продолжить его дело и возвести на трон его сыновей. Она была великим деятелем, мудрым дипломатом», - добавил режиссер Сергей Азимов.

Мемориальный комплекс «Хан моласы» находится в Айтекебийском районе Актюбинской области в 4-х километрах к западу от места слияния рек Улкейек и Кабырга. Объект вошел в список проекта «Сакральная география Казахстана».

Изначально «Хан моласы» было большим казахским кладбищем, возникшем вокруг могилы Абулхаир-хана, который погиб в 1748 году в неравном бою с султаном Среднего жуза Бараком. После многочисленных исследований археологов среди множества захоронений была найдена могила хана Младшего жуза, доказано сходство останков ДНК хана с его ныне живущими потомками.

В 2015 году на некрополе «Хан моласы» был воздвигнут белоснежный мемориальный комплекс.



