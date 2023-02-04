Потолок цен на нефтепродукты из РФ: США и G7 идут за ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Группа семи (G7) промышленно развитых стран и Австралия достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты – после аналогичного заявления ЕС. Об этом в пятницу, 3 февраля, говорится в заявлении группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки, в частности дизельного топлива, керосина и бензина, и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута.

Аналогичного курса придерживаются и США. Вашингтон с 00:01 (08.01 мск) 5 февраля также введет потолок цен на российские нефтепродукты на уровне в 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории, сообщили в американском Минфине.

Как указывала ранее немецкая деловая газета Handelsblatt, на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно 100-120 евро.

Польша и страны Балтии в этой связи настаивали, чтобы потолок цен был ниже согласованных ЕС в итоге.

Как сообщалось, страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из РФ.

Ранее ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия вводили ограничения в 60 долларов за баррель на поставки российской сырой нефти.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно документу, запрещена поставка российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

Особо оговорено, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Указ вступил в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает на фоне планируемых предельных цен на российскую нефть. Члены ЕС обсуждали лимит цен на нефть из России на уровне $62 за баррель.





Фото: REUTERS/Nick Oxford











