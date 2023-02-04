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    Потолок цен на нефтепродукты из РФ: США и G7 идут за ЕС

    4 Февраля 2023, 19:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Группа семи (G7) промышленно развитых стран и Австралия достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты – после аналогичного заявления ЕС. Об этом в пятницу, 3 февраля, говорится в заявлении группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки, в частности дизельного топлива, керосина и бензина, и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута.

    Аналогичного курса придерживаются и США. Вашингтон с 00:01 (08.01 мск) 5 февраля также введет потолок цен на российские нефтепродукты на уровне в 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории, сообщили в американском Минфине.

    Как указывала ранее немецкая деловая газета Handelsblatt, на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно 100-120 евро.

    Польша и страны Балтии в этой связи настаивали, чтобы потолок цен был ниже согласованных ЕС в итоге.

    Как сообщалось, страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из РФ.

    Ранее ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия вводили ограничения в 60 долларов за баррель на поставки российской сырой нефти.

    Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно документу, запрещена поставка российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

    Особо оговорено, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Указ вступил в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.

    Ранее сообщалось, что нефть дорожает на фоне планируемых предельных цен на российскую нефть. Члены ЕС обсуждали лимит цен на нефть из России на уровне $62 за баррель.


    Фото: REUTERS/Nick Oxford




    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Россия США Евросоюз Цены и тарифы Нефть Европа Мировые новости Австралия
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