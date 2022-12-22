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    Поток прямых инвестиций в Казахстан вырос на 28 %

    22 Декабря 2022, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на геополитическую обстановку и январские события, инвесторы сохраняют позитивный тренд по отношению к Казахстану. Так, поток прямых инвестиций в Казахстан вырос на 28 %. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы смогли выйти на допандемийный уровень привлечения инвестиций. Сумма составила 23,7 млрд долларов США. Сейчас мы располагаем данными за первое полугодие этого года по привлекаемым прямым инвестициям – 14,5 млрд долларов США, рост на 28% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что несмотря на геополитическую ситуацию, январские события, инвесторы сохраняют позитивный тренд по отношению к нашей республике. Поток инвестиций вырос на 28%. Мы надеемся, что по итогам года нам удастся привлечь запланированные нами 24 млрд долларов США», - сказал на брифинге в СЦК замминистра иностранных дел РК.

    Алмас Айдаров подчеркнул, что предстоит реализовать поставленную Президентом задачу - в ближайшие 7 лет привлечь не менее 150 млрд долларов США в экономику Казахстана извне.

    «Для этого должна быть проделана определенная работа. Самое главное для нас – не рост объема общих инвестиций, а его качественное изменение», - добавил спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Инвестиции
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