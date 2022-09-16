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    Поток европейцев в Турцию возрастет зимой

    16 Сентября 2022, 22:21

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На фоне проблем с энергоносителями в странах Европейского Союза граждане этих государств бронируют отели и апартаменты в Турции, чтобы провести там холодные месяцы года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ситуация в Украине привела к стремительному росту цен на электроэнергию и газ в ЕС. При этом власти Евросоюза вводят правила по снижению потребления энергии. Опасаясь, что в ближайшие месяцы ситуация может значительно усугубиться, европейцы, изыскивая жилье в Турции, начали строить собственные планы во избежание дальнейших трудностей.

    По словам специалиста из Анатолийской ассоциации администраторов туризма Фермана Адемхана, после того, как сократились поставки газа в Европу из Россию, европейцы рассматривают возможность зимовки в Турции. Люди уже делают предварительные заказы и бронирования.

    «Зимние месяцы могут открыть дополнительные возможности для индустрии туризма Турции. Для владельцев отелей и иной комфортной недвижимости эта зима, по всей видимости, будет благоприятным сезоном. Выходцы из Европы уже снимают дома, квартиры и номера в отелях на несколько месяцев. Они смогут позволить себе долгое и приятное пребывание в Турции на те деньги, которые в любом случае потратили бы на большие счета за коммунальные услуги», - сказал он.

    Отельеры и туристические компании в Турции обсуждают перспективы привлечения постояльцев, в особенности людей из Европы пенсионного возраста.

    Местные бизнесмены из индустрии туризма надеются, что грядущая зима впервые может быть самым загруженным сезоном для страны. Раннее бронирование подтверждает их ожидания. Этой зимой в Турции граждане из Германии, Великобритании, Нидерланд, Бельгии и скандинавских стран станут лидерами по турпотоку.

    Фото: www.delfi.lt

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Туризм Турция Евросоюз Европа Мировые новости
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