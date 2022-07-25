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    Потерявшийся в ВКО ребенок найден

    25 Июля 2022, 12:33

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Потерявшийся трехлетний Адилхан Сейсембай был найден в поле в 3 км от места жительства в результате поисковой операции сотрудником криминальной полиции Айдаром Дюйсенбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В настоящее время ребенок находится дома с родителями, которые выражают огромную благодарность всем неравнодушным за оказанное содействие в поисках.

    Как сообщалось ранее, в с.Таврия Уланского района полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители с ночи вели поиски ребенка. Была развернута масштабная поисковая операция, территорию села поделили на 16 секторов, каждый из которых тщательно отрабатывали в поисках пропавшего ребенка. Всего задействовали 621 человека - полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, конную полицию, сотрудников акимата, ДЧС, волонтеров. Кроме того проводился осмотр местности с участием квадрокоптеров и вертолета.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МВД РК
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