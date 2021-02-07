Потерявший супругу из-за КВИ многодетный отец поблагодарил казахстанцев за помощь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Многодетный папа пятерых детей поблагодарил всех добрых людей за помощь, оказываемые его семье после смерти супруги, которая скончалась от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскар Омаров живет в городе Иссыке Алматинской области. Воспитывает пятерых детей - трех девочек и мальчиков-двойняшек. Самой старшей дочери девять лет, самой младшей семь месяцев.

Как рассказал многодетный папа, с супругой они познакомились в 2009 году. Прожили вместе 10 лет.

«Уже семь месяцев, как не стало моей супруги Нагимы. По началу было очень тяжело. Это большая потеря для моей семьи, особенно для детей, которые еще маленькие. Старшие уже осознают, что мамы нет. А младшие до сих пор ждут маму»,- рассказал Аскар.

Летом 2020 года супруга Аскара заболела коронавирусом, будучи беременной на пятого ребенка.

«В июне мою супругу положили в больницу на сохранение. Она была в положении. Мы ждали пятого ребенка. В больнице она сдавала ПЦР-тест на коронавирус, результат был отрицательным. После того, как я забрал домой, ей стало плохо. Увезли в роддом. Обнаружили наличие вируса. И ее положили в инфекционную больницу, сделали кесарево сечение. Она родила дочь. Ребенок родился здоровым. С первых дней я забрал дочь домой. Нагима по состоянию здоровья осталась в больнице. Новорожденную дочь она видела только через экран телефона. Мы разговаривали с ней по видеозвонку»,- вспоминает Аскар Омаров.

Позже семье сообщили, что после операции организм женщины ослаб, и она не выдержала.

«Я только осознаю, что ее нет. Но ради детей мне приходится быть сильным и не падать духом. Ведь маленькой дочке нет даже годика. Помогает моя мама и добрые люди. Кто-то продуктами, кто-то деньгами. Пока мы без собственного жилья. Живем в двухкомнатной квартире, которая принадлежит родственнице. Стою в очереди на получение жилья. Пока родственница разрешила пожить нам бесплатно»,- рассказал он.

Старшие дети ходят в школу. Двойняшки - в детский сад. Многодетный папа сейчас полностью посвящает свое время воспитанию детей.

«Я пока не могу выйти на работу. Дети маленькие. Все время провожу с ними. Готовлю еду, вожу их в школу, в детский сад. Я хочу дать своим детям все самое необходимое. Дети - мое богатство. Старшая дочь увлекается танцами, средняя - гимнастикой, один из сыновей говорит, что станет футболистом. У всех детей есть талант, теперь необходимо помочь им реализоваться в жизни»,- отметил отец пятерых детей.

Кроме того, Аскар Омаров поблагодарил всех людей, которые оказывают ее семье помощь.

«Хочу поблагодарить всех добрых людей, которые помогали мне. Да, были трудности. Но сейчас нам лучше, мы справляемся»,- добавил он.

Желающие помочь казахстанцы могут отправить деньги на карточку Каспи голд: 4400 4301 1560 0469, номер телефона: 87079766937.