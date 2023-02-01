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    Потерянную в Австралии радиоактивную капсулу нашли

    1 Февраля 2023, 23:00

    КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - Власти Австралии объявили, что миниатюрная капсула с радиоактивным цезием, которую обронил грузовик горнодобывающей компании Rio Tinto, наконец нашлась. Спасатели искали ее с прошлой недели вдоль шоссе протяженностью около 1400 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Спасательные службы поистине нашли иголку в стоге сена, заявили представители штата Западная Австралия, а сами участники операции похвалили коллег из различных служб за общие усилия перед лицом, казалось бы, невыполнимой задачи.

    Пропажа опасного контейнера размером 6 на 8 миллиметров заставила начать поисковую операцию титанических масштабов. Капсула содержит небольшой объем радиоактивного изотопа цезий-137, который при контакте может привести к облучению и вызвать серьезные заболевания.

    Со среды 25 января капсулу искали группы спасателей, оснащенные специализированным оборудованием, на дороге, пересекающей самый крупный штат страны. Общая протяженность пути составляет 1400 км - примерно как расстояние от Москвы до Перми или Екатеринбурга.

    По словам властей, капсула была найдена на обочине в двух метрах от дороги после того как специально оснащенный автомобиль, проезжая мимо на скорости 70 км/ч, уловил радиацию.

    Вокруг капсулы оградили опасную зону радиусом 20 метров. Теперь капсулу поместят в свинцовый контейнер, который отправят на временное хранение в безопасное место в городе Ньюман, а оттуда - в Перт.

    Компания Rio Tinto ранее принесла извинения за потерю капсулы, которая, как предполагалось, выпала при транспортировке в Западной Австралии. Это могло произойти до двух недель назад.

    Откуда взялась эта капсула?

    Контейнер является частью прибора для замера плотности пород, широко применяемого в горнодобывающей промышленности. Прибор до недавнего времени использовался на руднике Rio Tinto Гудай-Дарри, где добывается железная руда.

    12 января капсула отправилась в путь: компания-субподрядчик должна была вывезти ее на другой объект. А 25 января обнаружилась пропажа, но когда именно исчезла капсула, неизвестно.

    Компания пообещала провести внутреннее расследование причин пропажи.

    «Rio Tinto наняла субподрядчика с должным уровнем опыта и сертификации для надежной упаковки устройства при подготовке его отправки с объекта и доставки на предприятие в Перте, - говорится в заявлении компании. - Перед отправкой устройства был использован счетчик Гейгера, чтобы удостовериться в наличии капсулы внутри упаковки».

    Это не первый скандал c участием Rio Tinto в Австралии. В сентябре 2020 года руководство компании с целью расширения рудника приняло решение взорвать комплекс пещер возрастом 46 тыс. лет в ущелье Джуукан-Гордж. Эти пещеры почитались местными аборигенами как святыни, и из-за общественного возмущения репутации компании был нанесен серьезный ущерб, а часть руководства была вынуждена подать в отставку.

    В чем опасность капсулы?

    На прошлой неделе власти штата Западная Австралия объявили радиологическую тревогу на всей его территории.

    Главный санитарный врач штата Эндрю Робертсон предостерег население, заявив, что при контакте с капсулой можно получить дозу радиации примерно 10 рентген/час - столько же, сколько мы получаем за год, просто находясь на улице.

    Главная опасность, по его словам, заключалась в том, что кто-то мог подобрать капсулу, не догадываясь о ее содержимом.

    «Если прикоснуться к этой капсуле или держать ее при себе, можно получить повреждение кожи, в том числе ожоги, а если находиться с ней рядом длительное время, может развиться лучевая болезнь», - предупредил Робертсон.

    Дорога между городами Ньюман и Перт, на которой искали капсулу, по большей части пролегает через пустыню, где практически никто не живет. Четыре пятых населения штата живут в самом Перте, поэтому возможность контакта с радиоактивным веществом была минимальной.

    Фото: bbc.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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