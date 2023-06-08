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    Потеряем ли мы Каспий – ответ министра экологии РК

    8 Июня 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова дала неутешительные прогнозы по сохранению Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сладкие пилюли давать я не буду. К сожалению, действительно, состояние Каспийского моря как экосистемы достаточно сложное. Есть ряд факторов давления», - сказала она в кулуарах Международного форума Астана.

    Во-первых, министр отметила снижение приточности рек, в том числе Жайыка и Волги. Так как Каспийское море является закрытым водоемом, и без постоянного питания со стороны рек оно не может существовать.

    «У каждого водоема должно быть питание. Мы видим состояние рек, которые впадают в Каспий, и любое сокращение, изменение, зарегулированность в любом случае напрямую влияет. Второй момент – это изменение климата. Оно влияет на гидрологические режимы рек. Последние несколько лет мы наблюдаем маловодные годы. Казахстанская часть Каспийского моря является наиболее мелкой, неглубоководной, поэтому мы видим последствия деятельности зарегулирования и изменения климата как внешнего экзогенного фактора самыми первыми. Поэтому, к сожалению, проблема имеется», - признала глава Минэкологии.

    Зульфия Сулейменова подчеркнула, что этот вопрос поднимают и ее коллеги из прикаспийских стран. Но просто говорить о проблеме недостаточно, нужно принимать действенные меры.

    «Без решения этих вопросов, без действенных мер всех прикаспийских государств говорить о сохранении будет очень сложно. Вопрос не в том, чтобы кричать, а в том, чтобы решать эффективно», - заключила она.

    Ранее сообщалось, что в Актау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба из-за обмеления Каспийского моря. В акимате пояснили, что электро- и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экология Минэкологии Каспийское море
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