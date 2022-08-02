Потери доходов производителей маслосемян будут колоссальными – Зерновой союз Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неутешительные прогнозы по доходам производителей семян подсолнечника связаны с неправильными подходами по распределению экспортных квот. Таким мнением поделился председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство пыталось в уходящем сезоне стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. Но на сегодня мы видим, что непроработанность механизма распределения экспортных квот привела к большим переходящим запасам масла семян, под ними мы подразумеваем семена подсолнечника, и, соответственно, к потерям доходов зернопроизводителей», - сказал он на встрече с журналистами.

По его словам, остатки семян подсолнечника на 1 июля в два раза превышают остатки за аналогичный период прошлого года. Этот показатель будет влиять на низкие цены. Во-первых, у остатков с прошлого сезона ухудшающееся качество, во-вторых, на ценообразование влияет стоимость нового урожая.

«Это означает, что потери доходов производителей семян подсолнечника в этом году будут колоссальные только из-за того, что в свое время неправильно отработали механизм распределения экспортных квот», - заключил Нурлан Оспанов.

По данным Союза, остатки на 1 июля составляют 420 тыс. тонн против 221 тыс. тонн на эту же дату 2021 года.

Ранее сообщалось о снижении цен на зерно, что может привести к убыткам в зернопроизводстве.



