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    Потери бюджета могут составить свыше 1 трлн тенге из-за пандемии - Минфин РК

    27 Октября 2020, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потери по налоговым поступлениям в бюджет из-за пандемии коронавируса оценивают в 1 трлн тенге. Об этом заявил председатель Комитета государственных доходов Минфина, Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Потери бюджета, примерно, мы оцениваем за 9 месяцев в 1 трлн 100 млрд (тенге). Кроме того, малому бизнесу оказано в виде льгот, отсрочек и других видов поддержек на 1,5 трлн тенге, и также 300 млн тенге - это прямые потери», - сообщил Марат Султангазиев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    Он добавил, что объем поддержки бизнеса во время пандемии не уменьшился.

    По информации глава Комитета, по результатам 9 месяцев 2020 года план по доходам государственного бюджета исполнен на 92%, республиканский бюджет на 82%, местный бюджет на 116%. На снижение поступлений в республиканский бюджет повлияли как внешние, так и внутренние факторы, связанные с пандемией.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Минфин РК Налоги
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