Потепление в столице ожидается с 23 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К концу текущей недели, по прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», в столице ожидается потепление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Сегодня, 21 апреля, в Нур-Султане прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 7-9 мороза, днем - 8-10 тепла.

Днем позже ожидается переменная облачность, осадков также не будет. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7 мороза, днем - 5-7 тепла.

Прогноз погоды на 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем потеплеет до 13 градусов выше нуля.