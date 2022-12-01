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    Потепление в домах через два дня пообещали жителям Усть-Каменогорска

    1 Декабря 2022, 21:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске все теплоисточники функционируют в штатном режиме, все социальные объекты подключены к теплу. Об этом сообщил аким областного центра Жаксылык Омар на брифинге с участием руководства Усть-Каменогорской ТЭЦ, Согринской ТЭЦ и АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «На станции в работе 8 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. На сегодня с начала суток температура подачи сетевой воды 99 градусов. При этом ведется наладка режима для того, чтобы увеличить температуру сетевой воды до заданных 110 градусов. Ситуация с понижением температуры в домах произошла по причине автоматической остановки котла №15 в воскресенье, то есть ложно сработала защита оборудования. Котел отключился, но не повредился, поэтому в течение полутора часов он был поднят и загружен», - проинформировал журналистов директор ТОО «УКТЭЦ»Айдын Бексултан.

    Так, по его словам, защита позволяет сберечь оборудование, однако в данном случае она сработала не совсем корректно, что привело к снижению температуры воды до 85 градусов. Затем, согласно расследованию, проведенному руководством теплоисточника совместно с АО «УК Тепловые сети», увеличился объем циркуляции воды, и составил от 700 до 1000 тонн. Это количество воды, которое чаще подогревается на станции. Увеличение циркуляции, по данным спикеров, произошло вследствие похолодания и внезапного ошибочного отключения одного из мощнейших котлов на ТЭЦ. Таким образом, в связи с наступившими морозами, чтобы поднять температуру циркулируемой воды понадобилось больше времени.

    «Через 2 дня в дома жителей города станет вновь тепло», - пообещал технический директор «УКТС» Асхат Букатов.

    В целом, комментируя ситуацию с теплоисточниками, аким областного центра заявил, что в городе ведется плановый ремонт теплосетей в рамках договора с ЕБРР.
    Энергетика Восточно-Казахстанская область ЖКХ
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