Потепление в Арктике не повлияет на рост объема вылова рыбы - РАН

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Потепление в арктическом регионе в ближайшем будущем не повлияет на развитие и рост объемов вылова рыбы в морях сибирской Арктики, так как причина низкой продуктивности водоемов кроется в отсутствии сезонного перемешивания водных слоев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Наши работы показали, что сколько ни грей шельф сибирской Арктики, насколько рано ни убирай с него сезонный лед, существенно биологическая продукция не изменяется. Это связано с тем, что на Арктику негативно влияет речной сток», - сказал руководитель научного направления «Экология океанов» Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, академик Михаил Флинт.

Речная вода, попадая в арктические моря, закрывает их легким «пресным одеялом», лишенным минеральных веществ, необходимых для цветения растений, которыми питается рыба и другие морские обитатели. В других районах океана именно перемешивание водных слоев (сезонная конвекция) позволяет доставить необходимое минеральное питание к поверхности моря, пояснил он.

«Из-за плотностного расслоения водной толщи сезонная конвекция, обеспечивающая активное развитие жизни, в сибирской Арктике крайне ограничена. Это важное заключение, потому что раньше у ученых не было объяснений причин низкой продукции арктических морей, кроме холодных условий и ледовитости», - пояснил исследователь.

В акватории сибирских морей, включая Карское море, промысел в основном сосредоточен в крупных реках, а его объемы в целом для региона в 40 раз меньше, чем в находящемся западнее Баренцевом море.



