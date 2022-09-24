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    Потепление в Арктике не повлияет на рост объема вылова рыбы - РАН

    24 Сентября 2022, 19:00

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Потепление в арктическом регионе в ближайшем будущем не повлияет на развитие и рост объемов вылова рыбы в морях сибирской Арктики, так как причина низкой продуктивности водоемов кроется в отсутствии сезонного перемешивания водных слоев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Наши работы показали, что сколько ни грей шельф сибирской Арктики, насколько рано ни убирай с него сезонный лед, существенно биологическая продукция не изменяется. Это связано с тем, что на Арктику негативно влияет речной сток», - сказал руководитель научного направления «Экология океанов» Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, академик Михаил Флинт.

    Речная вода, попадая в арктические моря, закрывает их легким «пресным одеялом», лишенным минеральных веществ, необходимых для цветения растений, которыми питается рыба и другие морские обитатели. В других районах океана именно перемешивание водных слоев (сезонная конвекция) позволяет доставить необходимое минеральное питание к поверхности моря, пояснил он.

    «Из-за плотностного расслоения водной толщи сезонная конвекция, обеспечивающая активное развитие жизни, в сибирской Арктике крайне ограничена. Это важное заключение, потому что раньше у ученых не было объяснений причин низкой продукции арктических морей, кроме холодных условий и ледовитости», - пояснил исследователь.

    В акватории сибирских морей, включая Карское море, промысел в основном сосредоточен в крупных реках, а его объемы в целом для региона в 40 раз меньше, чем в находящемся западнее Баренцевом море.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Наука Экология Мировые новости
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