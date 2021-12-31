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Потепление ожидается в первые дни нового года в Казахстане

31 Декабря 2021 11:53
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Потепление ожидается в первые дни нового года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня в Казахстане ожидается ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха. Прогноз погоды на 1-3 января 2022 года дали синоптики «Казгидромета», передает МИА «Казинформ».

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«Северо-западный циклон, из районов Белого моря, вызовет осадки (преимущественно снег) на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории республики. Лишь в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков», - говорится в сообщении.

В республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с. В западных и южных регионах ожидается гололед, в северных и центральных – метель.

В целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов. Третьего января в северной половине страны температура воздуха составит ночью 10…18, днем 3-8 мороза, в южной половине столбики термометров достигнут отметки ночью 0-5 тепла, местами 0….10 мороза, днем 3…13 тепла.

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#Казгидромет   #Погода  
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