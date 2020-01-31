Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане 1-3 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Над Каспием сформировался циклон, который вместе с атмосферными фронтами с юго-западными тропосферными потоками в ближайшие сутки начнёт перемещаться на Казахстан. Циклон обладает большими запасами влаги и тепла, ночная температура в нём была плюс 2…8°С, что приведёт к быстрому повышению температуры воздуха в республике.

«Уже в выходные дни на юге и юго-востоке днем ожидается плюс 3…13°С, а в понедельник в северных, центральных и восточных областях 0…минус 8°С. Вместе с потеплением атмосферные фронты принесут и осадки: на юг и запад дождь, мокрый снег, на остальную территорию снегопады», - говорится в сообщении.