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    Потепление ожидается в Казахстане 17 – 19 сентября

    16 Сентября 2022, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 сентября 2022 года распространило РПГ «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Лишь север, центр и восток страны все еще будут находиться под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому здесь ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов. Что же касается дневных температур, столбики термометров будут постепенно повышаться по всей республике до 20-30 градусов тепла, на крайнем юге страны до 35 тепла и лишь на северо-востоке, востоке и в центре республики до 15-25 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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