Потепление ожидается в Казахстане 17 – 19 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 сентября 2022 года распространило РПГ «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Лишь север, центр и восток страны все еще будут находиться под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому здесь ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов. Что же касается дневных температур, столбики термометров будут постепенно повышаться по всей республике до 20-30 градусов тепла, на крайнем юге страны до 35 тепла и лишь на северо-востоке, востоке и в центре республики до 15-25 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.