Потепление ожидается в Казахстане 12 – 14 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 12 - 14 октября 2021 года распространило РГП «Казгидроме», передает МИА «Казинформ».

«Под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь погоду северных, восточных и юго-восточных регионов обусловит уходящая ложбина северного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, 12 октября в горных районах - сильные осадки. Также по республике ожидаются в ночные и утренние часы туман, на севере – гололед, на западе и юге– пыльная буря. Постепенное повышение дневных температур на западе и северо-западе до 13...20, на севере, востоке и в центре до 8...15, в южных регионах до 13...20 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.