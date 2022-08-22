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    Потепление ожидается на севере Казахстана 23-25 августа

    22 Августа 2022, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана 23-25 августа будет находиться в отроге малоподвижного антициклона, в облаках появится больше прояснений, что поможет солнечным лучам начать прогрев холодного воздуха, пришедшего в северные регионы страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в формировании условий погоды на севере, востоке и юго-востоке страны вмешается атмосферный фронт, с которым ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки 2° и туманы.

    Основной фон температуры воздуха: днем на западе составит +30+35°С, на северо-западе +23+33°С, повышение температуры воздуха на севере республики от +17+25 до +23+30 °С, в центре от +15+22 до +20+31°С, на востоке от +13+21 до +20+28°С, на юге страны основной фон температуры +27+32°С, на юго-востоке +20+28°С.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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