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    11:07, 11 Март 2022 | GMT +6

    Потепление и осадки прогнозируют на выходные в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хотя на календаре уже настал первый месяц весны, в северных регионах страны зима не хочет уступать свои права. Активный антициклон удерживает здесь совсем не весенние температуры воздуха. Однако в ближайшие три дня южный циклон, который принес весеннюю погоду на юг Казахстана, начнет смещаться в северном направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Хотя в северной половине страны не будет таких высоких температур, жители получат короткую передышку от морозов. Южный циклон принесет снег с метелями, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха в ночные часы до 5-15 мороза.

    Теги:
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