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    Потепление и дождь привели к сходу лавины в ВКО

    6 Марта 2022, 23:05

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 6 марта в 18 часов 40 минут в Катон-Карагайском районе на 16 километре автодороге местного значения «Согорное-Барлык» из-за обильных осадков в виде дождя и повышения температуры воздуха произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 1250 кубометров, лавина ​ перекрыла дорогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС ВКО в Instagram.

    Местными исполнительными органами оперативно организована работа техники по очистке дороги. Жертв и пострадавших нет.

    Специалисты ГУ Казселезащита и ДЧС ВКО заблаговременно предупреждали о лавинной опасности.

    ДЧС ВКО напоминает при штормовом предупреждении ни в коем случае не рискуйте и не выходите в горы, не проезжайте по дорогам, расположенным на территории лавиноопасных участках. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Погода МЧС
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