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Потенциал финских инвесторов в приватизации является для нас важным - Президент РК

16 Октября 2018 20:59 132
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Потенциал финских инвесторов в приватизации является для нас важным - Президент РК

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с капитанами финского бизнеса назвал компании, которые в ближайшие годы будут вынесены на IPO, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане осуществляется масштабная приватизация. Выставляются на продажу активы горнодобывающих, металлургических, нефтегазовых, энергетических, транспортных и других предприятий. В ближайшие годы мы планируем вынести на IPO такие крупные национальные компании, как Казахтелеком, Казатомпром, Эйр Астана, КазМунайГаз, Казахстан темиржолы, Казпочта и другие», - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к представителям финского бизнеса.

Глава государства добавил, что на сегодня изучается спрос со стороны иностранных инвесторов для этих сделок.

«Несомненно, потенциал финских инвесторов в этом смысле является для нас важным», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.


Потенциал финских инвесторов в приватизации является для нас важным - Президент РК

Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.

В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.

Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation». 

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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