Потенциал развития казахстанско-американских отношений обсудили эксперты КИСИ с послом США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла встреча коллектива Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Дэниелем Розенблюмом, передает МИА «Казинформ».

Открывая экспертное обсуждение, директор КИСИ Еркин Тукумов подчеркнул: «Мы провели уже несколько мероприятий в формате «встреча с послом». Сегодня для нас это возможность услышать о казахстанско-американских отношениях, узнать, на что нам как исследователям обратить внимание, где есть потенциал развития двустороннего сотрудничества, где мы можем оказать помощь в продвижении кооперации между Казахстаном и США».

В свою очередь г-н Розенблюм отметил: «Уже много лет я занимаюсь отношениями между США и странами СНГ, но продолжаю каждый раз открывать для себя новые знания и опыт. Я очень ценю возможность общаться с учеными и специалистами Казахстана».

Участники встречи обсудили и обменялись мнениями по широкому спектру тем, включая вопросы казахстанско-американского сотрудничества, укрепления диалога в научной и экспертной деятельности, а также участия в совместных мероприятиях.



