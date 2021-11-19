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    Потенциальный соперник Головкина проведет важнейший бой в карьере

    19 Ноября 2021, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 ноября в Лас-Вегасе состоится боксерский бой в средней весовой категории между бразильцем Эскивой Фалькао (28-0, 20 КО) и канадцем Патрисом Вольны (16-0, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победитель поединка станет официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым в настоящее время владеет казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

    Вольны накануне этого важнейшего боя в своей карьере заявил, что готов продемонстрировать все плоды своих усилий против Фалькао.

    «Я так много работал, чтобы достичь этого, и у меня будет сцена, чтобы доказать это. Я готов!» — цитирует Вольны Rds.ca.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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