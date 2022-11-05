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    Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы

    5 Ноября 2022, 23:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная группа астрономов объявила об открытии крупного астероида, который может быть опасен для Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Астероид 2022 AP7 шириной в 1,5 километра пересекает орбиту Земли, что создает небольшую вероятность столкновения в далеком будущем, сообщается на сайте Astra news.

    Возможная угроза исходит из того факта, что траектория астероида будет медленно меняться из-за множества гравитационных сил, которые влияют на него. Поэтому ученым довольно трудно делать точные долгосрочные прогнозы, но, согласно их расчетам, ни в настоящее время, ни в будущем астероид не должен столкнуться с Землей.

    По заявлению исследовательской группы NOIRLab, недавно открытый астероид является самым крупным потенциально опасным для Земли объектом, который был обнаружен за последние восемь лет. Астероид находится в нескольких миллионах километров от Земли и ему потребуется пять лет, чтобы сделать оборот вокруг Солнца.

    Исследователи говорят, что если астероид такого размера врежется в Землю, то окажет разрушительное воздействие на жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Пыль, выброшенная в воздух, произведет сильный охлаждающий эффект, спровоцировав события вымирания, подобного которому не наблюдалось на Земле миллионы лет.

    Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astronomical Journal. Астероид обнаружили вместе с двумя другими околоземными астероидами с помощью телескопа Виктора М. Бланко.

    По информации сайта Astra news, около 30 000 астероидов всех размеров, в том числе около 850 астероидов размером более километра в ширину, занесены в каталог Near Earth Objects. Ни один из них не представляет угрозы для Земли в течение следующих 100 лет.

    Фото: из открытых источников

    Автор:

    Сара Кабикызы

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