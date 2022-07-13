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    Потенциал КНБ способен обеспечить надежную защиту от скрытых действий внешнего врага – Ермек Сагимбаев

    13 Июля 2022, 09:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель КНБ РК Ермек Сагимбаев в фильме «Комитету национальной безопасности - 30 лет», снятом Телерадиокомплексом Президента РК, заявил о потенциале КНБ, способном обеспечить надежную защиту от скрытых действий внешнего врага. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Мир стремительно меняется, а вместе с ним и наша страна. В Новом Казахстане нам необходимо новое отношение ко многим фундаментальным вещам, в том числе и органам национальной безопасности. Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым Комитету оказывается большое доверие, возложена ответственная миссия по обеспечению национальной безопасности. На сегодняшний день потенциал КНБ способен обеспечить надежную защиту от скрытых действий внешнего врага и непоколебимость конституционных основ Казахстана», - сказал Ермек Сагимбаев.

    «Это ежедневный кропотливый труд оперативных работников, когда они без оглядки на лишения и сложности, порой рискуя здоровьем и жизнью, отдают все свои силы на защиту Родины. От оперативного работника требуется смелость и инициативность, высокие морально-волевые качества», - отметил председатель КНБ.

    13 июля исполнилось 30 лет органам национальной безопасности.

    Кадры из видео

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Безопасность Видео КНБ Криминал
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