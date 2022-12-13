Потенциал Казахстана в области туризма презентовали туроператорам из Бельгии и Люксембурга

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Бельгии совместно с АО НК «Казах Туризм» провели в понедельник в гибридном формате «круглый стол» с участием туристических компаний Бельгии и Люксембурга, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия представители «Казах Туризм» и крупных казахстанских туристических операторов рассказали «онлайн» о туристическом потенциале нашей страны, презентовали популярные туристические маршруты и наиболее привлекательные решения для клиентов из стран Западной Европы.

В свою очередь, участники мероприятия, представлявших туристические компании Бельгии и Люксембурга, собрались в Посольстве Казахстана в городе Брюсселе. В ходе «круглого стола» зарубежные представители отметили высокую заинтересованность в развитии сотрудничества с казахстанскими туристическими операторами.

Гости мероприятия также имели возможность ознакомиться с выставкой о наиболее популярных туристических направлениях в Казахстане, попробовать блюда национальной кухни. Туроператорам Бельгии и Люксембурга презентованы тематические видео материалы о туризме в Казахстане.



