Потенциал ЕАЭС и национальные интересы Казахстана – Айдар Амребаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - График международной повестки дня Казахстана достаточно напряженный. После завершения визита в США Президент Касым-Жомарт Токаев направился в Ереван на заседание Высшего Евразийского экономического совета глав-государств ЕАЭС.

В условиях турбулентности международного порядка многовекторная внешняя политика страны требует постоянного внимания и согласования с ее основными внешними субъектами, с одной стороны, а с другой, согласия ее с волей и интересами народа Казахстана. Такое мнение высказал политический аналитик Айдар Амребаев.

«Президент Токаев провозгласил концепцию построения государства, «слышащего свой народ». И это тот принцип, на основе которого должно, по мнению Главы государства, строится дальнейшее наше развитие, в том числе и участие в интеграционных инициативах», - отметил эксперт.

По мнению А. Амребаева, в отношении евразийского проекта для Казахстана, следует заметить, что он имеет не только глубокую историко-культурную подоплеку, но и уже достаточно стройную институциональную основу, построенную Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, который является «отцом-основателем» идеи евразийской интеграции. В этом отношении Касым-Жомарт Кемелевич является безусловным продолжателем традиции отношений с нашим северным соседом Россией и другими партнерами по ЕАЭС, уверен политолог.

По его мнению, сегодняшний проект ЕАЭС проходит в состоянии повышенных рисков для всех его участников на фоне борьбы с «экономическим протекционизмом» не только на внешних границах сообщества, но и в межгосударственных отношениях внутри союза; облегченного доступа бизнеса на рынки друг друга; координации экономической политики в условиях санкционных и торговых войн; преодоления искусственных бюрократических барьеров регулирования деятельности хозяйствующих субъектов; поиск эффективных моделей совместного инвестирования проектов; модернизация инфраструктуры бизнес-процессов, макроэкономического планирования; проблема выхода на новый технологический уклад; синергии проектов ЕАЭС с внешними проектами, подобными китайской инициативе «Пояса и пути» и т.д. Серьезным экономическим прорывам мешает наличие высоких политических рисков, связанных со слабой эффективностью государственных институтов в странах-членах ЕАЭС. Многие эксперты полагают, что давно назрела потребность в серьезном обсуждении этих и других вопросов, объективном аудите сделанного и разработке прагматичных проектов будущего.

«Присутствие на расширенном заседании правительственных делегаций Молдовы, Ирана и Сингапура позволяет с оптимизмом

смотреть на перспективы развития ЕАЭС как открытого проекта. Тем более что подписание первого пакета соглашений о ЗСТ с Сингапуром, как высоко технологичным и глобальным хабом, может открыть новые возможности и энергию для вхождения ЕАЭС в новую фазу качественного роста, незацикленного на старой постсоветской платформе псевдорыночного проектирования.

Вопрос в том, какой ЕАЭС нам нужен и что нам нужно от этого важного геоэкономического формата? Нужны новые точечные и выверенные шаги. Думается, в этом отношении стратегия Касым-Жомарта Токаева нацелена именно на то, чтобы объективно оценить сегодняшний потенциал ЕАЭС, его роль в модернизации нашей страны. Соразмерность данного формата с национальными интересами Казахстана и синергией в отношении других глобальных и региональных инициатив, - актуальная задача новой внешнеэкономической стратегии Акорды. И здесь, как нам кажется, еще в полной мере не реализованы в наших странах возможности «четырех свобод», - свободного перемещения капитала, труда, товаров и услуг во благо наших граждан, а не политико-экономических элит», - продолжил эксперт.

Как считает Айдар Амребаев, идеология Касым-Жомарта Токаева о построении «государства для граждан», где они должны быть услышаны властями, вполне может стать лейтмотивом и основным посылом для руководителей стран-партнеров по ЕАЭС. Существует много тем для совместного обсуждения и компромиссного решения странами-союзниками. Торговые войны, несмотря на достигнутые соглашения, по-прежнему вспыхивают то здесь, то там, увеличивая и без того непомерные цены на товары в наших магазинах. Свободное перемещение капиталов осуществляется в интересах крупных их владельцев и, зачастую, в целях их сокрытия и дальнейшего размещения в более благополучных экономических зонах мира. Миграционные потоки ведут к деградации и вымыванию национальных трудовых ресурсов вместо их желаемой гармонизации. Актуальные индустриальные и сервисные проекты остаются лишь на бумаге, не добавляя в копилку внутреннего национального продукта государств ощутимой доли.

В этой ситуации вполне обоснованной является идеология экономического прагматизма, как стремления не только защитить собственный рынок, но и выработать общую стратегию социально-экономической модернизации и создать политическую инфраструктуру реформ во имя граждан и посредством самих граждан. В этом состоит актуальный общественный запрос изменения вектора политико-экономического проектирования в Евразии, уверен эксперт.