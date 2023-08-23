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    10:34, 23 Август 2023 | GMT +6

    Посылку с муравьями нашли таможенники в аэропорту Алматы

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    Фото: пресс-служба ДГД
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В посылке из Италии в коробке вместо кондитерских изделий нашли 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с муравьями, передает МИА «Казинформ».

    В аэропорту Алматы пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Республики Казахстан живых насекомых без разрешительных документов.

    «В Международном аэропорту Алматы должностные лица таможенного поста «Жетiсу» департамента государственных доходов по Алматы при осуществлении таможенного контроля в посылке из Италии в коробке вместо кондитерских изделий нашли 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с живыми насекомыми, предположительно муравьями.


    Согласно пункту 2.6 Решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. №30, дикие живые насекомые по коду ТН ВЭД, относящиеся к группе 01, входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - проинформировали в ДГД.

    Материалы по данному факту направлены в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения.


    Теги:
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