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    Посвященный памяти Бауыржана Момышулы турнир по боксу проходит в Москве

    18 Декабря 2021, 20:40

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве открылся турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза Бауыржана Момышулы и приуроченный к 80-летию битвы за Москву, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Молодежь должна быть воспитана на благородных традициях. Традиция - это не мертвая реликвия прошлого, это боевое могучие оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих боев и битв настоящего и будущего», - процитировал слова легендарного полководца представитель турнира Данияр Жаксылык, открывая мероприятие.

    Он пожелал выступающим спортсменам успехов в поединках и новых побед на боксерском ринге.

    В двухдневном турнире принимают участие представители Казахстана и России в различных весовых категориях. Организатором мероприятия являются казахстанские соотечественники, проживающие в России.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    История Казахстана Спорт ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия Память Бокс
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