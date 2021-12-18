Посвященный памяти Бауыржана Момышулы турнир по боксу проходит в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве открылся турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза Бауыржана Момышулы и приуроченный к 80-летию битвы за Москву, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежь должна быть воспитана на благородных традициях. Традиция - это не мертвая реликвия прошлого, это боевое могучие оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих боев и битв настоящего и будущего», - процитировал слова легендарного полководца представитель турнира Данияр Жаксылык, открывая мероприятие.

Он пожелал выступающим спортсменам успехов в поединках и новых побед на боксерском ринге.

В двухдневном турнире принимают участие представители Казахстана и России в различных весовых категориях. Организатором мероприятия являются казахстанские соотечественники, проживающие в России.



