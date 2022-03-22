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    Посвященный Наурызу выездной концерт прошел в Мангистауской области

    22 Марта 2022, 20:34

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе Мангистауской области прошел выездной концерт, посвященный Наурызу. Он был организован в соответствии с планом мероприятий акимата района, посвященных празднованию национального праздника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На сцене выступили артисты Центрального дома культуры имени Фаризы Онгарсыновой с песнями и танцами. Жителям были предложены национальные блюда.

    «Это наш самый священный праздник. В ЦОНах района и в торговом центре «Рахат» в селе Мангистау состоялся выездной концерт. Такой же концерт состоится 23 марта в торговом центре «Баскудык» в одноименном селе»,- сказал заместитель акима Мунайлинского района Ержан Кумискалиев.

    Жители района в этом году встречают Наурыз в особом настроении. Помимо выездного концерта, в районе будет организована аламан байга, приуроченная к Наурызу.

    Как сообщалось, несколько дней назад Наурыз начали праздновать в Мангистауской области

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Наурыз Общество
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